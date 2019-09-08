Заявление украинского МИДа назвали данью политической конъюнктуре

Протест МИД Украины в связи с проведением в Крыму 8 сентября местных выборов, а также призыв Киева усилить международное давление на Россию на голосование в республике не влияют и никакого значения не имеют, заявил председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

Он отметил, что выборы на полуострове проходят в Единый день голосования, как и во всей Российской Федерации, поэтому какие-либо комментарии различных ведомств других государств на ходе голосования никак не сказываются. Малышев добавил, что выборы в Крыму проходят спокойно.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, комментируя заявление украинского МИД, назвал его данью политической конъюнктуре. "Никакого отношения к реальности эти высказывания не имеют. Люди отрабатывают свою зарплату", — сказал Иоффе, слова которого приводит ТАСС.

В Единый день голосования, 8 сентября, в Крыму избирают депутатов Государственного совета республики. Этот орган состоит 75 депутатов, 50 из них избираются по республиканскому избирательному округу и 25 — по одномандатным округам.