Откровения пилота: еда для президента и "дичайшая болтанка"

Бывший командир борта номер один, пилот первых лиц России Владимир Федорушкин, несколько лет назад вышедший в отставку, рассказал о деталях перелетов глав государств в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. В частности, о том, как полеты на высшем уровне обеспечивают едой и что бывает в случае нештатных ситуаций.

Готовится кремлевское питание в соответствующих местах соответствующими людьми, затем блюда привозят и передают бортпроводникам — все в закрытых контейнерах. Уже в полете контейнеры вскрывают, питание разогревается на кухне на первом этаже лайнера, затем прикрепленная к президенту бортпроводница приносит его главе государства.

По его словам, бывали и случаи, когда Путин был не вполне доволен предложенными ему блюдами, еда "несколько приедалась ему" — хотелось чего-то повкуснее, поострее. Президент, по словам Федорушкина, не то чтобы выражал недовольство — у него просто не было желания есть с аппетитом.

Во время заграничных поездок президента его питанием занимаются люди, которые заранее едут за рубеж, закупают продукты и готовят еду на обратный путь.

В полете президентский лайнер всегда сопровождает резервный борт и еще один, третий самолет. В нем летят сопровождающие главу государства лица и пресса.

Федорушкин также рассказал о внештатной ситуации на президентском борту в ходе рейса из Москвы в Санкт-Петербург — Владимир Путин торопился на важную встречу, а погода в обеих столицах была очень плохой.

"Ливень, боковой ветер и тут, и там, — вспоминает летчик. — Взлетаем во Внукове и на эшелоне где-то 5,5 – 6 тысяч метров мы попали в дичайшую болтанку".

В такую ситуацию Федорушкин, по его словам, попал впервые за 40 лет полетов. По его словам, в самолете полностью выбило автопилот, руль поворота был ограничен на одну треть хода, а перегрузки были такими, что, если бы не ремни безопасности, пилоты "точно бы оказались головой в потолке".

И уже после успешной посадки в Пулкове на полностью залитую водой полосу Федорушкина ждал разговор с президентом.