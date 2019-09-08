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8 сентября 201916:35

Милонов заметил, что "правилом буравчика мужиком не станешь"

Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал слова протоиерея Смирнова о "слабых российских мужчинах". Ранее священник заявил, что "настоящие мужчины" в России стали штучным товаром, что детей воспитывают в основном женщины; мальчики, вырастая, ищут себе не жену, а вторую маму. Как итог — снижение рождаемости и малодетные семьи.

Виталий Милонов, комментируя это высказывание, согласился с ним. Он отметил, что в последнее время в моде "женоподобные мужики", и обвинил в этом Запад и его влияние, а также феминисток и сторонников равенства полов, цитирует политика РЕН ТВ. Часть ответственности Милонов переложил на школу, которая сейчас в основном обучает, но не воспитывает. Однако знаний о "правиле буравчика" недостаточно для того, чтобы стать настоящим мужчиной.

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