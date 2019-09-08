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8 сентября 201920:02

Все время что-то происходило: Вышинский рассказал, как несколько раз возвращался в тюрьму

Все время что-то происходило: Вышинский рассказал, как несколько раз возвращался в тюрьму

Автор: Дмитрий Киселёв

7 сентября в правительственном аэропорту Внуково-2, что под Москвой, наш коллега-журналист Кирилл Вышинский спустился с траппа лайнера Ту-204-300 специального авиаотряда "Россия". После почти 16 месяцев украинской тюрьмы и изнурительного сфабрикованного процесса по абсурдному обвинению в госизмене Кирилл Вышинский смог прилететь в Россию, ведь суд в Киеве изменил ему меру пресечения, сменив заключение на личное обязательство об участии в будущих заседаниях. Решение принято по указанию президента Зеленского, поскольку освобождение Вышинского со стороны Путина было важным условием сдвига в отношениях.

С Кириллом из Киева прилетели еще тридцать три человека — те, кто по результатам договоренностей президентов России и Украины освобождены в рамках обмена. Ранее в тот же день из Москвы в Киев улетел украинский Ан-148. На борту были 35 человек, включая осужденного в России за терроризм Олега Сенцова и украинских военных -- нарушителей морской границы России в районе Керчи.

Эта взаимная гуманитарная акция — лишь первый этап. Как в России, так и на Украине еще остались под арестом те, чья судьба может быть решена также на взаимной основе, но уже в рамках минского процесса.

В тот же день президент Украины Зеленский набрал Владимиру Путину, и оба лидера переговорили по телефону. Согласились, что взаимная гуманитарная акция продвигает отношения в сторону нормализации и оздоровления, а потом — для внутриукраинского урегулирования -- подчеркнули важность прекращения огня и разведения сил в Донбассе.

Что касается перспектив саммита "нормандской четверки", то Путин, похоже, не сказал Зеленскому ничего нового: саммит нужно готовить так, чтобы встреча была результативной и способствовала исполнению того, о чем уже договорились еще пять лет назад в Минске.

Автор: Ольга Скабеева

Вот он, тот самый долгожданный момент: спецборт авиаотряда "Россия", который вылетел из Борисполя, приземлился в аэропорту Внуково-2. Кирилл Вышинский спустя полтора года — наконец-то в России.

- Кирилл, дорогой, я тебя поздравляю. Как ты?

- Я очень хорошо себя чувствую. Давно так себя не чувствовал, — признается журналист главный редактор "РИН Новости Украина". — В армии у нас висела такая надпись: "Сила воина строем утроена". Я почувствовал себя в какой-то греческой фаланге, когда увидал эти подписи, почувствовал, что и рядом со мной есть люди, которые меня помнят и радеют за меня не потому, что я — Кирилл Валерьевич Вышинский, а потому что я — журналист, который несправедливо арестован.

Селфи на память на трапе. На этих кадрах видно: самолет в триколором выезжает на взлетную полосу в Борисполе. Съемку ведет сам Кирилл. Происходящее кажется просто немыслимым — последний российский самолет улетел отсюда 4 года назад, с тех пор никого не пускали. Украина разорвала прямое авиасообщение с формулировкой "спасем страну от агрессора". На борту — 35 человек.

"Я находился в плену 3 года и 4 месяца, везу с собой кошку. До последнего вещи не собирал, ждал, когда все произойдет", — вспоминает Вышинский. Собираться было и правда бессмысленно: четыре фальстарта, четыре раза Кирилл приезжал в суд с одной и той же спортивной сумкой, но всякий раз возвращался в СИЗО.

"Были разные обстоятельства, появлялись новые прокуроры в суде. 26 томов дела плюс 5 дополнительных. Гениальные люди, я просто впервые увидел таких замечательных людей, которые так быстро могли бы читать и вникать. Потом судьи находились в совещательной комнате. Все время что-то происходило, я опять брал свою сумочку, которую я уже приготовил, ехал обратно. "Здравствуйте, дорогие друзья, мы вместе", — говорил я снова своим сокамерникам. И опять ждал", — рассказал журналист.

470 дней жизни у Кирилла просто украли. Когда перевели из Херсона в Киев, оказалось, что в камере нет электричества, а на койках – матрасов — фотографии распространил адвокат. В память врезался холод — согрелся смог только тогда, когда из дома прислали шерстяные носки и трико.

"Я вписался в коллектив, адаптировался, все превратилось в какую-то череду. Я прекрасно помню даже какие-то зрительные ощущения 15 мая 2018 года: время ареста, утро, я с кем-то разговаривал по телефону в тот момент, как я реагировал на арест, обыск шел 10 часов, первые заявления, меня уже хотят на кого-то менять", — сказал Кирилл.

Статья 111-я — "государственная измена". Пять человек в штатском схватили Кирилла на автостоянке, усадили в машину и увезли. Спустя три часа генпрокурор Луценко впервые объявит: гражданин Украина Вышинский конечной целью ставил ослабление, вплоть до уничтожения украинского государства. При обыске нашли деньги, Георгиевские ленточки и медаль "За возвращение Крыма". Арестовали Кирилла в день, когда был официально открыт Крымский мост, что было названо совпадением, а не местью.

"Это 12 лет. Дальше — только 15 лет, а потом пожизненное, то есть это все серьезно. Но у меня не было такого момента, когда я сидел и думал, что же я буду делать ближайшие 12 лет. Хотя нет, вру, у меня был один такой момент, разные сроки, по-разному можно переносить, в разном возрасте по-разному можно переносить. Выйду на свободу — еще полжизни впереди. В тот момент я сложил свои 52 и эти 12 и думаю: ну, да, 64, а что, вышел бы еще поработал. Но мало бы поработал — всего год до пенсии. Но я не мог это прикидывать серьезно, без какой-то самоиронии, потому что если бы я прикидывал это серьезно, я бы сошел с ума", — отметил Вышинский.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, убедила отправить Кирилла из зала суда в больницу, когда стало понятно, что у него все хуже с коленом — операцию он перенес за 4 месяца до ареста — и постоянные боли в области сердца. Шептала что-то на ухо. Только теперь стало известно — обещала, что осталось чуть-чуть, и просила держаться.

Когда суд еще во времена Порошенко окружили неонацисты, среди криков были угрозы и лично ей. "Когда мы услышали, как два президента поговорили, впервые все развернулось в другую сторону, до этого времени эта риторика, переходящая на оскорбления, это вроде бы сближение, а потом полное непонимание, — сказала Москалькова. — У Кирилла были такие ситуации, когда шесть раз во время судебного заседания его увозили на сокрой помощи, и мы били во все колокола, чтобы ему провели элементарное обследовании. Надо сказать, что этот правозащитный коридор начал работать. Несмотря на то что дипломатических отношений не было, мы как люди, не связанные с политикой, начали слышать друг друга".

Из Украины маме Кирилла, которая всю свою жизнь прожила в Днепропетровске, пришлось спешно уехать — к ней тоже пришли с обыском и тоже задавали вопросы про целостность Украины.

Мама даже встречает по-украински. Квартиру в Москве Лариса Романовна искала такую, чтобы была похожа на родную днепропетровскую, оттуда успела забрать только кошку, холодильник и старинный буфет, — в 79 лет ей пришлось начинать жить сначала.

Жена Кирилла передавала ему лекарства и плакала по ночам, когда снова и снова не пускали в СИЗО. Ей тоже пришлось уехать из Киева.

"Я еще не все до конца понимаю. Я точно потрачу еще какое-то время, чтобы понять, что вообще со мной произошло. Мне один человек в тюрьме сказал: ты выйдешь из тюрьмы в любом случае другим", — сказал Вышинский.

Борода поседела, зато похудел — Кирилл пытается шутить про тюрьму. "Я ведь давно собирался сесть на диету, раньше не получалось, а тут минус 10 килограмм без особых усилий", — отметил он.

Если вернуться к теме обмена, то Россия пошла на то, чтобы даже отпустить осужденных преступников, будь то Олег Сенцов, получивший приговор за терроризм, или украинские военные — нарушители морской границы России, те, кто ломился с оружием в сторону Керчи, ради того, чтобы выручить и наших, и украинцев, которые из-за своих убеждений оказались в заложниках. Кстати, в обеих группах — и в той, что полетела от нас в Киев, и в той, что прилетела к нам, — много украинцев. Сам по себе этот факт — свидетельство острого гражданского конфликта внутри самой Украины.

И вот в таких условиях интересно, что Зеленский все же пошел на взаимодействие с Россией, в частности, на обмен. Москва предпринимала такие усилия и раньше. Но Порошенко это не было нужно. Для него куда важнее человеческих судеб была возможность громко кричать о пленных украинцах в лапах Кремля. А Зеленский, значит, другой. Более того, при нем Украина пока не берет никого себе в заложники. И еще банды националистов больше не врываются в госучреждения включая суды. Теперь этого нет. Значит, это сам Порошенко "крышевал" этих отморозков. Теперь есть шанс, что на Украине наступят другие времена.

Текст: "Вести недели"

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