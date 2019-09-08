Семак: Кокорин – один из лучших в России, хочу его возвращения в "Зенит"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что считает нападающего Александра Кокорина одним из лучших игроков России. Наставник "сине-бело-голубых" признался – он хочет видеть футболиста в своей команде.

"Моя позиция остается прежней – я бы очень хотел возращения Саши в команду, — сказал Семак, слова которого приводит официальный сайт "Зенита". – На данный момент он не имеет контракта, и ему выбирать, но как тренер я, конечно, жду не первый год его появления. Этот игрок – один из лучших в России, и иметь такого футболиста в команде – мечта любого тренера".

Напомним, что накануне Александр Кокорин, как и его младший брат Кирилл, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были выпущены на свободу по условно-досрочному освобождению. Ожидается, что все три фигуранта дела о драке в центре Москвы будут освобождены 17 сентября, как только решение суда вступит в силу.