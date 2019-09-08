Киселёв: это не оппозиция, а смутьяны

8 сентября – голосование, кульминация избирательной кампании. Но был и параллельный процесс — уличные протесты в столице, приуроченные к выборам в Мосгордуму. Сначала поводом послужил отказ ряду кандидатов в регистрации из-за большого количества фальсификаций в подписных листах. После того как ЦИК подробно, публично и доказательно в онлайн-режиме разобрался с каждым случаем, тема недопуска стала невыгодным пунктом в повестке протестов. И тема недопуска тихо ушла. Тогда на незаконные акции улицу стали собирать против якобы жестокости полиции, против неких "политических репрессий" и в защиту арестованных.

С полицией и Росгвардией разобралась Генпрокуратура. Проанализировав действия правоохранителей, признала их "высокопрофессиональными" и законными. С теми же, кого задержали в ходе несогласованных акций, скрупулезно занимался суд, заслушивая свидетелей, изучая обстоятельства и детали на видео, учитывая показания сторон, доводы следствия и защиты.

Уголовные дела о массовых беспорядках против пятерых подозреваемых Следственный комитет прекратил. Это Дмитрий Васильев, Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок и Владислав Барабанов. Другим повезло меньше. За насилие в отношении полицейских или росгвардейцев столичные суды приговорили к реальным срокам – от 2 до 3,5 лет колонии -- Кирилла Жукова (ударил росгвардейца по забралу), Евгения Коваленко (бросил в росгвардейца урну). Признали свою вину и пошли на сделку со следствием двое — Иван Подкопаев (распылил газ в лицо росгвардейцу) и Данила Беглец (оттаскивал полицейского за руку).

Впереди — апелляции, то есть возможность обжаловать приговор. По этой же статье – "насилие в отношении представителя власти" — под следствием пока еще находится Никита Чирцов. Арест — до 2 ноября. Четыре года колонии получил программист Константин Котов. Ранее его неоднократно подвергали административному аресту за нарушения порядка проведения митингов. Сейчас "рецидивист" по сумме нарушений уже получил реальный срок.

Самый суровый приговор пока получил блогер Макс Стеклов, в миру — Владислав Синица. За призывы убивать детей сотрудников правоохранительных органов Синица осужден на 5 лет колонии общего режима. Кто-то сейчас пытается считать его пост безобидной глупостью, но представьте себя на месте отца семейства, полицейского, которого запугивают тем, что его ребенок может не вернуться домой из школы, а по почте ему пришлют некое "снафф-видео" с пытками ребенка или даже его убийством. Прямо цитировать этот пост от Стеклова-Синицы после решения суда запрещено, но мы пересказали его очень близко к тексту. Мороз по коже.

К слову, эта история разделила даже наших правозащитников и политических активистов. Журналист Николай Сванидзе, например, считает подобное недопустимым, а приговор — правильным, хотя и "жестковатым". Геннадий Гудков, наоборот,- не видит здесь ничего такого, на "Эхе" разразился бранью в адрес судей и на голубом глазу пишет: "Где здесь призывы, где намерения, умысел, где разжигание ненависти или любой другой состав преступления?" Ну, не лицемерие?

Также по разным уголовным статьям после протестов в Москве проходят еще несколько человек: Айдар Губайдулин, Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов и Эдуард Малышевский. Понятно, что все названные имена уже на слуху и предмет споров в среде активистов, но закон есть закон, и суды будут работать в соответствии с ним.

Означает ли это, что протестовать нельзя? Отнюдь нет. Россия — чемпион мира по свободе слова, Конституция работает, а президент страны видит в протестах и пользу. Вот как Путин об этом говорил во Владивостоке: "Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций, я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право. И иногда это приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении с тем, чтобы она эффективнее решала стоящие перед людьми проблемы. Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов".

То есть польза от протестов при двух условиях — позитивный настрой, обусловленный интересами страны и людей, плюс в рамках закона. Когда нет ни того, ни другого, возникают проблемы. Что же до Москвы, то история волн недовольства говорит сама за себя.

За что только ни ругали московские власти: за снос ларьков, за введение платных парковок, за ремонт дорог и тротуаров со сменой коммуникаций, за программу реновации с переселением людей из старых домов в новые, даже за программу озеленения. А что бы было сейчас, если бы вся эта критика и вправду остановила модернизацию города? Сидели бы сейчас, облепленные ларьками, старые коммуникации бы рвало, а город бы встал в пробках, в том числе и из-за хаотичной парковки, целые районы хрущевских пятиэтажек превращались бы в трущобы. Хорошо бы было? Ну, ведь нет. Так что протесты — дело любопытное, но кто-то должен и мирным созиданием заниматься, просто делом.

Если же вернуться к нашим диковатым протестам, то это еще и сломанные судьбы. Когда молодые люди прыгают на полицию в ходе запрещенных акций, это ведь ничего общего с демократией. Демократию практикуют как раз столичные власти, какие-то акции разрешая, а какие-то — нет. Мотив при этом – общественная гармония, чтобы одни горожане не создавали неудобств другим. Другой подход, когда забота лишь о себе любимых, — анархия. Уголовное или даже административное наказание по статьям, связанным с анархией, не украшает любую биографию в любой стране мира. Плохая строка. Это всегда некий ограничитель в будущей жизни. Ничего хорошего.

И что в итоге? Если по цифрам, то Мосгорсуд обнародовал данные, по которым лишь после несогласованных акций 27 июля заведены около тысячи административных протоколов. Рассмотрены пока 480. Из них 376 нарушителей должны уплатить штраф. 89 назначен административный арест. Два человека отправлены на обязательные работы. 13 материалов отправлены обратно в полицию для уточнения. Это все в дополнение к тем, кто получил приговоры по уголовным статьям. О них мы уже говорили.

А что лидеры протестов? В день объявления первых уголовных приговоров братья Навальные весело гуляли на непотребной вечеринке на выставке тюремных татуировок, что открылась в центре Москвы. Главным экспонатом стал грубо татуированный вислозадый мужик с неимоверным брюхом. Но вы не поверите, представляется женщиной-феминисткой по имени Дана Фридер.

Дана Фридер слегка даже "прощупывается" в Сети. Это трансгендер, сохранивший все первичные мужские половые признаки, но все же настаивает на том, что он — женщина. Правда, сниматься предпочитает чаще сбоку. Как-то со скандалом был изгнан из женского клуба, но здесь — душа компании.

Кроме вышеозначенных на вечеринке в день вынесения приговоров участникам незаконных акций еще были замечены: за диджейским пультом — ветеран группы "Война" Петр Верзилов, неподалеку отплясывала его бывшая жена Надежда Толоконникова, отсидевшая за кощунство в кафедральном соборе Москвы, тут же в красном платье безудержно веселилась Любовь Соболь.

Понятно, что в Сети — шквал горьких комментариев. "Праздновали, видимо, пять лет Синице, три года Подкопаеву, два -- Беглецу. Домашний арест Жукова и вообще масштабные победы на выборах в Мосгордуму. В таких случаях удивляет не то даже, что люди пляшут на костях, а то, что они все эти пляски снимают и выкладывают в Сеть", — пишут интернет-пользователи.

Ну, и кто эти люди? Оппозиция? Нет. Нигде в мире такая публика оппозицией не считалась бы. Оппозиция — это куда более высокое. Оппозиция — организованная политическая сила, способная взять власть, а с ней и ответственность за своих сторонников, за весь свой народ, за свою страну. Оппозиция — сила, способная и настроенная на созидание. Эти же люди не способны организовать даже самих себя и ни к какой ответственности за своих сторонников, а тем более за страну и народ. А кто все же они? Ну, протестующие, смутьяны. Традиция смуты в России вообще-то многовековая. Она всегда где-то соблазнительно и коварно теплится. А потом все начинают очень жалеть.