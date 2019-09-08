Шок-контент: как делают фейки про выборы

Обычно это называется "шок-контент". Пара-тройка хлестких фраз, вроде "подвоз избирателей" и "выбили телефон", и вот они — готовые фейк-ньюз.

Главное правило информационных "вбрасывальщиков" — обрезать видео на нужном моменте. Иначе теряется смысл громких заголовков. И если продолжить смотреть запись после шокирующего контента, он окажется совсем не шокирующим. Есть видео, которое может поразить разве что голосистостью хора пенсионерок, который приехал выступать на участке.

Кроме того, появились организации, которые якобы защищают права избирателей. Выступают за честные выборы, при этом вводя в заблуждение и официальных наблюдателей, и самих голосующих. Так, например, на одном портале критикуется работа на участке №325 в Санкт-Петербурге. Сообщается, что на УИКе голосуют военнослужащие, им выдают бюллетени для муниципального голосования, по которому они голосовать не должны. Не позволяют проверить адрес регистрации. В связи с этим будет подана жалоба.

Но на официальном сайте петербургского избиркома можно лично удостовериться в намеренном обмане. Участка под таким номером в северной столице просто не существует.

Там же рассказывается о нарушении в Челябинске. Жалоба: молодой человек предложил газету семейной паре с ребенком в парке, чем нарушил правила печатной агитации. К жалобе приложена фотография газеты (или справочного бюллетеня). Только издание это уже действующего депутата Госдумы Владимира Бурматова, который к сегодняшним выборам отношения не имеет.



"Индустрия фейков становится глобальнее и объемнее, есть группа людей, которая только и придумывает то, чего нет. Мы не понимаем… так вы придите и объясните, зачем вы размещаете [на карте нарушений] то, чего нет. Пусть коллеги из "Голоса" в меня камни в очередной раз кинут, но это так", — говорит зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

К честности и соблюдению правил агитации в день тишины и единый день голосования на интернет-площадках на этой неделе призывал Роскомнадзор. Это значит, что на российских версиях популярных ресурсов вроде "Гугла" или "Ютуб" не должно было появляться никакой политической рекламы, будь то положительные отзывы об одном кандидате или отрицательные о другом. На деле все выглядело как провокация.

"Всегда ожидаешь подлянку от западных платформ, но всегда они берут новые вершины. Избиратель, заходя на страницу "Гугл" и вбивая нейтральную фразу "Выборы в Мосгордуму", получал контекстную рекламу так называемого "умного голосования", то есть за кого надо голосовать, за кого — нет", — сообщил Александр Малькевич.

И реакция Роскомнадзора после зафиксированных неоднократно фактов нарушений оказалась вполне закономерной.

"Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации", — прокомментировал ситуацию Роскомнадзор.

Тем временем в регионах, где выборы уже завершились, Общественная палата продолжает фиксировать нарушения, но по-прежнему только фейковые. С момента открытия участков и до стадии подсчета голосов реальных нарушений не оказалось. Финальные результаты станут известны уже утром.