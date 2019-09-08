В Астраханской области завершились выборы губернатора

В Астраханской области в 20:00 (19:00 по Москве) завершилось голосование на выборах губернатора региона, закрылись все 580 избирательных участков, начинается подсчет голосов. Явка за два часа до закрытия участков составляла 28,95 процента против 32,95 процента на выборах главы региона в 2014 году.

Итоговая явка, рассказал журналистам председатель областной избирательной комиссии Игорь Коровин, станет известна уже после подсчета голосов. Серьезных нарушений на нынешних выборах, по его словам, не зафиксировано.

В Астраханской области почти 731 тысяча избирателей, передает РИА Новости. В выборах губернатора участвовали четыре кандидата: Николай Арефьев от КПРФ, Сергей Сычев от Партии пенсионеров, Тимофей Щербаков от ЛДПР и самовыдвиженец Игорь Бабушкин, с июня временно исполняющий обязанности главы области.

Всего в единый день голосования в 85 регионах России проходит более пяти тысяч выборов разного уровня. В частности, избираются депутаты 13 заксобраний и городских Дум в 22 административных центрах, губернаторы 16 регионов и главы муниципальных образований в трех региональных столицах. Также 8 сентября проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.