Вратарь "Спартака" Селихов снова повредил ахилл

Вратарь "Спартака" Александр Селихов вернулся в общую группу и снова получил травму. У голкипера выявлено повреждение ахиллова сухожилия.

Степень повреждения пока неизвестна. В понедельник Александр пройдет углубленное медицинское обследование, по итогам которого будет определено лечение. В мае прошлого года Селихов уже сталкивался с травмой ахилла, из-за которой он пропустил чемпионат мира 2018 года.

Александр вернулся в общую группу "Спартака" после восстановления от перелома мизинца левой руки. Весной Селихов получил сложный перелом, после которого в его руку была вставлена металлическая пластина.