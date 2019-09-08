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8 сентября 201921:20 Ольга Армякова

Это просто космос какой-то: как Москва гуляла на День города

Москва празднует День города — 872 года со дня основания. Главные события, конечно, на ВДНХ — Выставке достижений народного хозяйства — которая отмечает свое 80-летие. Для жителей и гостей столицы приготовили десятки ярких и веселых мероприятий во всех округах города: концерты, выставки, мастер-классы, всевозможные ярмарки, народные гулянья и спортивные состязания. Кульминацией торжеств стал великолепный праздничный салют, который озарил московское небо тысячей красочных залпов.

Это просто космос какой-то! Парад планет средь бела дня. В фантастической Вселенной под названием Москва. Неземная красота и немыслимое притяжение. Даже космонавты не в силах устоять — бросаются в пляс. И, кажется, этот город ничем не удивишь. Но это только кажется. Космодром Байконур на Тверской. Ракета готовится к старту. Вот уж действительно межгалактический размах.

Москва и москвичи закружились в праздничном вихре. А главная улица столицы вдруг заколосилась золотом пшеницы. И вот уже арка Северного входа, что на ВДНХ. А еще "Рабочий и Колхозница". Оживает легенда.

Какой же праздник без мороженого?! Того самого "Эскимо" на палочке. Большому городу — большие порции.

И все сегодня в ее честь. Молодая и прекрасная. Столица нашей Родины. Как девушка, кокетлива, ведь возраст — это только цифры. Есть что вспомнить и что показать, а любовь, она с годами все сильнее.

Москва меняется, стремительно растет, развивается. А вместе с ней меняемся и мы. Взрослеем, становимся мудрее и счастливее. И, кажется, ни одна столица так не вдохновляет.

Поющего президента увидишь нечасто. Вместе с Путиным в унисон поет и Нурсултан Назарбаев, ведь эти слова наизусть знают все, кто родом из Советского Союза. А значит, помнят еще ту самую, цветущую ВДНХ, символ изобилия эпохи. Выставка достижений народного хозяйства — тоже именинница — 80 лет. И она хороша как никогда.

Роскошный дворец — словно драгоценная шкатулка. Ажурный, хрустальный. Павильон №11 "Казахстан". И его первозданная красота, что вернулась спустя почти полвека после грандиозной реконструкции. Подарок ко Дню города.

Эта восточная сказка — о традициях, что бережно берегут. Просторная, уютная казахская юрта. И в каждой детали — национальный колорит. Вот и в центре юрты — праздничный стол. Здесь ждут гостей.

А их — миллионы! Вся столица гуляет и любуется одной из главных достопримечательностей страны. ВДНХ — жемчужина, для которой началась новая жизнь, где бьют фонтаны: "Каменный цветок", "Колос" и, конечно, "Дружба народов". И как подтверждение этой самой дружбы вновь открываются павильоны бывших советских республик.

"Мы видим, как преобразилась столица за последние годы. Сделано много. Все улицы, парки, проспекты, все уголки столицы очень разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга, образуют уникальный, неповторимый ансамбль — нашу Москву, которую все мы любим и которой по праву гордимся. Так держать, дорогие москвичи. С праздником! Успехов и процветания Москве и всей нашей Родине", — заявил Владимир Путин.

Как похорошела столица, не заметить, конечно, невозможно. Широкие тротуары, зеленые парки, никаких проводов и назойливой рекламы. Порядок навели и на тенистых изогнутых улицах, и на бесконечных проспектах. Москва и москвичам становится ближе. Только в прошлом году открыли 17 новых станций метро. Абсолютный рекорд за всю историю. Дорог за год — почти 130 километров. Этот город не боится перемен, но — главное — помнит свою историю.

"Нас в Москве 12,5 миллиона человек. Мы все разные, у нас разные взгляды, разный возраст, разные профессии, но нас всех объединяет любовь к нашему городу и нашей стране. С праздником! Да здравствует Москва, да здравствует Россия!" – заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Лучший город Земли и сам по себе подарок. А это подарок ему — среди живописного парка — изящный дворец, где воспитывают будущих чемпионов. Крупнейший в мире центр художественной гимнастики. И спортсменки со всего мира. А это звезды нашей сборной сестры Аверины. Готовятся к чемпионату мира в Баку. Он уже через неделю. И все тренировки с ними рядом она — наставница и мама Ирина Винер-Усманова. Учит красиво побеждать. И одну за одной талантливых гимнасток превращает в чемпионок.

"Мы обсуждали С Владимиром Владимировичем. Я ему все время говорила про ошибки. Русские должны работать так, чтобы не было никаких придирок, должно быть идеально", — отметила Усманова.

Все идеально должно быть и у них — к Олимпиаде в Токио готовится наша сборная по плаванию. И для этого у них теперь лучшие условия — современный Дворец водных видов спорта, что в Лужниках. Пятиэтажный комплекс на 10 олимпийских дорожек, а еще аквапарк — это уже для москвичей и гостей столицы.

Два дня праздничного, танцевального марафона хоть и подходят к концу, но главное остается. Настроение — теплое, яркое, как летнее солнце, что решило задержаться в любимом городе. А значит, можно просто гулять по набережным, мостам и скверам и будто заново открывать для себя Москву.

Текст: "Вести недели"

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