Медведев доволен тем, что "Единая Россия" остается лидером

"Единая Россия" остается ведущей политической партией страны, и он этим фактов доволен, заявил российский премьер Дмитрий Медведев, имея в виду предварительные итоги Единого дня голосования.

Статистика подсчетов голосов из Сибири, Дальнего Востока, а также данные экзитполов позволяют с уверенностью говорить о лидирующих позициях партии, добавил Медведев, являющийся председателем партии "Единая Россия", передает ТАСС.

По словам чиновника, избиратели проголосовали и за кандидатов от партии, и за тех, кого партия поддерживала.