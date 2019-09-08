Пляжный футбол. Сборная России заняла второе место в Суперфинале Евролиги

В Португалии завершился розыгрыш Суперфинала Евролиги по пляжному футболу. В решающем матче сборная России уступила португальцам 2:4.

Наши футболисты вели 2:0 благодаря голам Федора Земскова и Алексея Макарова. Но затем португальцы смогли забить четыре мяча в течении 11 минут и добиться победы 4:2.

Португальцы в шестой раз стали победителями турнира. Российская сборная во второй раз заняла второе место.