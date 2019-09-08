Четыре региона лидируют по явке молодежи на выборы в единый день голосования

Зампред координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Иван Дзюбан сообщил, что самыми активными регионами РФ по явке молодежи на выборах стали Брянская, Тульская, Московская область, а также Крым.

О таких результатах он доложил председателю партии Дмитрию Медведеву на видеоконференции по итогам единого дня голосования​​​.

Дзюбан рассказал, что в этом году появился отдельный критерий — "молодежные УИКи". Речь идет о тех избирательных участках, на которых более 50 процентов избирателей – молодежь, передает РИА Новости.

Дзюбан отметил, что на подобных избирательных участках явка молодежи была выше, чем средняя по региону. Так, в Московской области зафиксирована явка 23,5 процента при общей явке в регионе в 20 процентов. В Брянской области общая явка по региону составила 43,5 процента, при этом молодежи проголосовало 52 процента. В республике Крым общая явка составила чуть больше 28 процентов, а на "молодежном УИКе" почти 34.