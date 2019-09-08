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8 сентября 201923:49

Сборная Испании разобралась с командой Фарерских островов

EPA

Сыграны две встречи отборочного турнира чемпионата Европы по футболу в группе F. Сборная Испании крупно победила команду Фарерских островов 4:0. Сборные Швеции и Норвегии завершили встречу вничью 1:1.

Испанцы распечатали ворота фарерцев на 14 минуте. Родри использовал передачу Микеля Оярсабля. Этот гол остался единственным в первом тайме. Второй мяч побывал в воротах островитян на 50 минуте. Точку в голевой атаке поставил Родриго Морено. А в конце матча Пако Алькасер забил два мяча в ворот аутсайдера группы.

В скандинавском дерби, проходившем в Стокгольме, первыми успеха добились норвежцы. Грубо ошибся капитан шведов Андреас Грандквист, чем не преминул воспользоваться Стефан Йохансен. Шведы отыгрались на 60 минуте после удара Эмиля Форсберга. Хозяева могли добиться победы, но улару Виктора Линделефа не хватила точности.

У сборной Испании 18 очков из 18 возможных. Шведы набрали 11 очков и идут вторыми. На третьем месте сборная Румынии с 10 очками. У команды Норвегии 9 очков. 3 очка у сборной Мальты, а сборная Фарерских островов проиграла все шесть встреч.

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