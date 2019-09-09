Дмитрий Медведев дал оценку использования цифровых участков в Москве

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения в режиме видеоконференции с представителями региональных отделений партии дал оценку использования цифровых участков в Москве в единый день голосования.

Председатель "Единой России" назвал этот опыт "пилотной историей", которую стоит серьезно проанализировать и сделать выводы относительно применения на всей территории России.

Кроме привычных КОИБов, "электронных урн" КЭГов, бюллетеней с QR-кодами, на этих выборах в тестовом режиме была применена технология так называемых цифровых участков. Она позволяет голосовать не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения.

На территории Москвы 8 сентября был проведен эксперимент — были открыты 30 цифровых участков, на которых могли голосовать жители регионов, оказавшиеся в этот день в столице, передает ТАСС.

Тем временем, директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эмануэль Томан, который был наблюдателем в единый день голосования, отметил использование новых технологий на выборах депутатов в Мосгордуму.