Одна из крупнейших авиакомпаний Европы British Airways отменила почти 2 тысячи рейсов из-за забастовки пилотов.

Они не выйдут на работу 9 и 10 сентября. Акция протеста затронет около 290 тысяч пассажиров.

Пилоты требуют повышения зарплаты, однако, текущее предложение компании их не устроило, а к новым переговорам перевозчик пока не готов, передает "Россия 24".

Следующая забастовка пилотов запланирована на 27 сентября. Один день такого простоя обойдется авиакомпании в 40 миллионов фунтов стерлингов.