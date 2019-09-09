Даниил Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, дошедший до финала Открытого чемпионата США, который прошел в Нью-Йорке, впервые в карьере стал четвертой ракеткой мира. Обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов был опубликован 9 сентября на официальном сайте организации.

23-летний россиянин набрал 5235 очков. Выше него в рейтинге только серб Новак Джокович (9865), испанец Рафаэль Надаль (9225) и швейцарец Роджер Федерер (7130).

В топ-10 теннисистов также находится Карен Хачанов, расположившийся на девятой строчке. Еще один представитель России Андрей Рублев, дошедший до четвертого раунда US Open, поднялся с 43-го на 38-е место в рейтинге ATP.

Напомним, что в финале Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.