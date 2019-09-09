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9 сентября 201910:35

Оксана Селехметьева выиграла юниорский US Open в парном разряде

Молодая российская теннисистка Оксана Селехметьева стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису в парном юниорском разряде. Титул наша спортсменка выиграла вместе с представительницей Латвии Камиллой Бартоне.

В финале юниорского "Большого шлема" российско-латвийская пара играла против французского дуэта Обан Дроге и Селены Яничиевич. Победа пришла к Оксане и Камилле в острой борьбе – 7:5, 7:6.

Отметим, что Селехметьева в одиночном разряде добралась до полуфинала, где в трех партиях (3:6, 7:6, 4:6) уступила будущей победительнице Марии-Камиле Осорио Серрано из Колумбии.

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