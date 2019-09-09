Вышинский поблагодарил Путина за поддержку

В ходе пресс-конференции руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный из-под стражи по решению украинского суда и приехавший в Москву, выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку, передает телеканал "Россия 24".

"Я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, Владимиру Путину, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя", — заявил Вышинский, выразив отдельную благодарность главе МИД России Сергею Лаврову за слова поддержки в день рождения.

Как сообщалось, 7 сентября Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга. Среди освобожденных с российской стороны были осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденный за шпионаж Роман Сущенко и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В тот же день в Москву прилетел и освобожденный Вышинский.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке ДНР и ЛНР и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.

Вышинский рассказал, что привез сало сотрудникам МИА "Россия сегодня", пообещав, что достанется всем.

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием​​​. Спасибо, что ждали. Я привез сало, естественно, всем достанется по куску", — сказал он встречающим его сотрудникам агентства.

В свою очередь коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме" и преподнесли большой каравай. Журналист заверил, что будет носить эту футболку.