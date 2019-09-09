В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре члена избиркома

В Краснодарском крае четверо членов участковой избирательной комиссии погибли в ДТП. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Авария произошла в Отрадненском районе края. Столкнулись две иномарки. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречку одной из легковушек.

В одной из машин находились председатель участковой избирательной комиссии станицы Подгорная и трое членов комиссии. Они ехали в территориальную комиссию с избирательной документацией. В результате аварии все они погибли. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку в связи с произошедшим.

Памфилова предложила почтить память погибших минутой молчания.

"Фактически люди погибли на служебном посту", — сказала Памфилова.

Она сообщила, что семьям погибших будет оказана материальная помощь по линии ЦИК.