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9 сентября 201912:20

20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве

Николай Малышев/ТАСС

Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте. В результате были почти полностью уничтожены два подъезда в середине здания. Взрывная волна деформировала конструкции соседнего дома № 17. В трех соседних домах вылетели стекла, ранив осколками спящих жителей квартир.

Погибли 100 человек, пострадавшими, ранеными или получившими моральные травмы — были признаны 690 человек.

На месте взрыва работали порядка 40 пожарных расчетов и 60 бригад скорой помощи. Были задействованы сотрудники поисково-спасательных отрядов города Москвы и Московской области (всего порядка 400 человек), в том числе 89 спасателей "Центроспаса", включая кинологов. Первые спасатели прибыли на место чрезвычайного происшествия через три минуты после вызова.

Поиски пострадавших и погибших затруднялись из-за пожара, вызванного взрывом, и сильного задымления. Горел склад лакокрасочных материалов, находившийся на первом этаже разрушенного здания.

Жителей разрушенных домов эвакуировали в гостиницы и общежитие АЗЛК, расположенное неподалеку. Многие уехали к своим родственникам.

Дома № 19 и № 17 были признаны не подлежащими восстановлению. Позже они были подорваны специалистами МЧС.

Семьи, пострадавшие в результате взрыва, получили материальную и психологическую помощь. Тем, кто лишился жилья, правительство Москвы выдало ордера на новые квартиры. Им обеспечили бесплатную перевозку имущества пострадавших по новым адресам. Пострадавшим жильцам близлежащих домов по улице Гурьянова за счет города были отремонтированы межквартирные перегородки и двери, проведено остекление окон.

В 2000 году на месте взорванного дома № 19 в память о жертвах теракта установили полутораметровый бронзовый монумент, стилизованный под часовню. В 2003 году около места трагедии по просьбе жителей был возведен храм-часовня в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", ставший местом поминовения всех невинно убиенных людей. Средства на строительство часовни были пожертвованы физическими и юридическими лицами города Москвы. Работы по возведению храма взяло на себя Патриаршее подворье храмов Николо-Перервенского монастыря, а в качестве инициатора выступил патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Каждый год на месте трагедии проходит траурная церемония.

Этот теракт стал началом целой серии аналогичных преступлений. 13 сентября был взорван дом на Каширском шоссе в Москве, а 16 — в Волгодонске под Ростовом-на-Дону взорвался грузовик, припаркованный возле жилого дома. Все теракты были объединены в одно уголовное дело. Его расследование завершила Генпрокуратура в 2003 году. Было установлено, что непосредственными организаторами терактов являлись граждане иностранных государств — Эмир Аль-Хаттаб и Абу Умар. Впоследствии они были ликвидированы на территории Чечни.

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