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Аварии и ДТП 30 минут назад

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9 сентября 201911:34

Перелетел через машину и встал на ноги: авария с квадроциклом попала на видео

ГТРК "Самара"

В Тольятти квадроцикл вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку. Его водитель от удара перелетел через машину, упал, но затем поднялся на ноги.

 

Инцидент, по информации ГТРК "Самара", произошел в воскресенье на Лесопарковом шоссе. Причиной аварии, по сообщениям очевидцев, стало превышение скорости квадроциклом, в результате чего его водитель не сумел совладать со своим четырехколесным средством передвижения.

О характере и тяжести полученных квадроциклистом травм не сообщается. Кроме него в ДТП никто не пострадал.

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