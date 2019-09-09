Дерево рухнуло на воспитанников детсада в Краснодаре

Два ребенка и воспитатель пострадали в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре. Прокуратура уже начала проверку инцидента.

Инцидент произошел около 10:20 9 сентября на улице Красной, где находится детсад №48. По предварительной версии, дерево рухнуло из-за порыва ветра. В этот момент на площадке гуляли дети.

Травмы получили двое воспитанников, одного мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Воспитательницу доставили в больницу с переломом ноги.

Прокуратура проводит проверку инцидента.

Это не единственное дерево, рухнувшее из-за ветренной погоды в Краснодаре. Так, на выезде из Лориса ствол перегородил проезжую часть.