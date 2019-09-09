В Грозном застрелили водителя, открывшего огонь по полицейским

В Грозном инспекторы ДПС застрелили 18-летнего водителя, который открыл по ним огонь из пистолета. Пострадали ли сами правоохранители, не уточняется.

Около 08:30 9 сентября полицейские по ориентировке остановили на Петропавловском шоссе в Ленинском районе города белый Ford Focus, но до проверки документов дело не дошло — водитель открыл огонь по служителям закона.

Ответным огнем молодого человека ликвидировали. Убитым оказался 18-летний Усман Азиев, уроженец села Макан-Юрт Надтеречного района. В машине при осмотре обнаружили пистолет Макарова.

О мотивах злоумышленника ничего не сообщается, как и о том, пострадал ли кто-то из полицейских.