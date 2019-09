На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом

Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.

Супруги Венди Грей и Энди Вээр, обнаружившие его, поместили "пришельца" в стакан и попытались выяснить, что за существо это может быть?

По их словам, существо выглядело так, как будто его съели наполовину, а затем оно упало с неба. Венди призналась, что от его жуткого вида не могла заснуть.

'It look like it’s just dropped from the sky' https://t.co/oLfVkFEm22