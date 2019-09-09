Португалец Гуррейро принес "Катюше" подиум на этапе "Вуэльты"

На традиционной многодневной велогонке "Вуэльта Испании" прошел 15-й этап. Выиграл его американский гонщик Jumbo-Visma Зепп Касс, а португалец из российско-немецкой команды Katusha Alpecin Рубен Гуррейро занял на этапе второе место.

Пелетон прошел 154 км с несколькими горными вершинами между городками Тинео и Сантуарио де Асебо. Касс приехал на финиш в одиночестве, обогнав Гуррейро на 39 секунд. Третьим стал британец Тео Гэйган Харт (команда INEOS).

В общем зачете лидерство сохранил словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), который на 2.25 опережает испанца Алехандро Вальверде (Movistar) и на 3.42 соотечественника Тадея Погачара (UAE-Team Emirates). Лучший из россиян Павел Кочетков (Katusha-Alpecin) занимает 72-е место.