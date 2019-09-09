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Единый день голосования - 2019 11 минут назад

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9 сентября 201913:24

Памфилова: средняя явка на выборах выше, чем в 2018 году

Александр Щербак/ТАСС

Средняя явка на выборах в единый день голосования 8 сентября составила 41,2 процента. На пресс-конференции в информационном центре ЦИК Элла Памфилова сообщила, что, что выше показателя 2018 года.

По ее словам, в прошлом году явка была 37,6 процента. Нынешняя явка средняя выше на 3,5 процента.

8 сентября в 85 регионах Российской Федерации прошло более пяти тысяч выборов разного уровня. Памфилова сообщила, что серьезных нарушений зафиксировано не было. Однако она призвала внимательно рассмотреть все поступившие жалобы.

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