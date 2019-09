Bellator готовит прощальный бой Федора Емельяненко

Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко может в декабре завершить спортивную карьеру. По сообщениям инсайдеров, американская лига Bellator готовит прощальный бой Последнего Императора, как называют Федора. Поединок может пройти в Японии.

Глава Bellator Скотт Кокер начал переговоры с японской организацией Rizin Fighting Federation. Соперником Емельяненко может стать американец Куинтон Джексон. Их бой может возглавить кард турнира, который планируется провести 29 декабря в Японии.

Емельяненко свой последний бой провел в рамках лиги Bellator 27 января и проиграл нокаутом Райану Бейдеру. Джексон известен тем, что дрался за чемпионский титул в полутяжелом весе в другой известной американской лиге UFC, но проиграл Форресту Гриффину.

It looks increasingly likely that Bellator will run a show Dec. 29 in Japan. Main event being discussed is Rampage Jackson vs. Fedor Emelianenko, and it would be billed as the Russian's final fight in Japan.