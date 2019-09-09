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9 сентября 201914:00

Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Захара Аксенова

5 августа на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Захара Аксенова из Свердловской области. У мальчика тяжелое врожденное заболевание, вызванное генетической мутацией. Из-за нехватки фермента, отвечающего за выведение из организма токсичных веществ, возникают симптомы отравления, грозящего необратимыми последствиями. Компенсировать заболевание помогает только единственный препарат – аммонапс, его Захару нужно принимать постоянно по жизненным показаниям.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (649 873 руб.) собрана. 76 488 руб. собрали телезрители ГТРК "Урал", 15 520 руб. собрали телезрители ОТВ, 532 865 руб. собрали читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru, 15 000 руб. внесло ООО "Молочный кит", 10 000 руб. внесло ООО ТК "Гефест". Всего собрано 649 873 руб. Мама Захара благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

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