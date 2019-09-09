Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Аню Литвинову

2 сентября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Ани Литвиновой из Воронежа. У девочки тяжелое врожденное заболевание: амиотрофия Верднига – Гоффмана. Это значит, что все мышцы, в том числе и дыхательные, что особенно мучительно, постепенно слабеют и атрофируются. Ане постоянно нужна кислородная поддержка – вентиляция легких с помощью специальной аппаратуры. В больнице девочке помогает дышать аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи готовы выписать Аню при условии, что и дома у нее будет такой аппарат.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 487 886 руб.) собрана. 17 999 руб. собрали телезрители ГТРК "Воронеж", 75 900 руб. собрано в рамках акции "Дети вместо цветов", 1511 руб. собрали читатели РИА "Воронеж", 5109 руб. собрали читатели газеты "Московский комсомолец в Воронеже", 24 300 руб. собрали участники благотворительной акции "Юный газетчик" (Воронеж), 1 386 031 руб. собрали читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru. Всего собрано 1 510 850 руб. Мама Ани благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".