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9 сентября 201915:17

"Калашников" может создать космического спасателя

kalashnikov.media

Быстроходный катер, который предназначен для спасения "приводнившихся" космонавтов, может разработать концерн "Калашников". Об этом заявил Дмитрий Рогозин, пишет агентство ТАСС.

Как пояснил глава Роскосмоса, новый российский пилотируемый корабль "Орел" может приземлиться, например, в Тихом океане и к нему придется оперативно доставлять спасательный отряд. Следовательно, судно должно быть достаточно быстрым, мореходным и нести все необходимое оборудование.

Напомним, сейчас "Калашников" производит катера БК-16. Они отличаются скоростью и маневренностью: разгоняются до 45 узлов, или около 80 километров в час. Топлива хватает на 400 миль, то есть примерно на 740 километров.

Главная задача катеров БК-16 – патрулирование портов, высадка групп спецназа, участие в контртеррористических и противодиверсионных операциях. Десантный отсек рассчитан на 18 бойцов.

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