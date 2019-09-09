Выбор сделан: как обновилась власть в регионах и как изменится лицо Мосгордумы

В понедельник, 9 сентября, Россия подводит итоги единого дня голосования. В минувшее воскресенье во всех 85 регионах страны прошло более шести тысяч выборов различного уровня. 16 регионов выбирали губернаторов, 13 — депутатов заксобраний, в 3 городах решалась судьба должностей мэров, а в 22 распределялись кресла в городских парламентах. По данным ЦИК, средняя явка по всей России превысила 41 процент, что почти на 4 процента выше, чем в прошлом году. И, как считают в Кремле, выборы прошли ровно и в рабочей атмосфере.

Колоссальная избирательная гонка, охватившая почти всю страну. За доверие избирателей боролись кандидаты на самые разные выборные должности. В 16 субъектах федерации жители выбирали руководителей регионов. Второй тур нигде не понадобился. И везде побеждают либо действующие руководители, либо те, кто работал в качестве исполняющих обязанности. Такой результат одновременно говорит о доверии избирателей к партии "Единая Россия". Она выдвинула своих кандидатов в 10 субъектах, еще в 6 поддержала самовыдвиженцев. И вот результат — все они победили.

В Забайкальском крае победу одержал Александр Осипов, набрав более 89 процентов голосов — рекорд нынешней избирательной гонки. Более чем убедительные результаты, примерно 80 процентов, у Радия Хабирова в Башкирии — 82 процента, Бату Хасикова в Калмыкии — 82,67 процента, Романа Старовойта в Курской области — 81,7 процента и Вадима Шумкова в Курганской — более 80 процентов. Определять развитие Ставрополья предстоит Владимиру Владимирову (79,65 процента), а Волгоградской области Андрею Бочарову (почти 77 процентов). Три четверти пришедших на участки жителей Астраханской области доверили управление регионом Игорю Бабушкину (75,64 процента). Губернатором Челябинской области становится Алексей Текслер (почти 70 процентов). Победитель гонки в Липецкой области Игорь Артамонов заручился поддержкой вух третей проголосовавших (67,29 процента). Примерно такой же результат в Оренбургской области у Дениса Паслера (более 65 процентов). Жители Санкт-Петербурга оказали доверие Александру Беглову (64,47 процента). В Вологодской области лидером гонки стал Олег Кувшинников (более 60 процентов), в Мурманской — Андрей Чибис (60 процентов). Выборы главы Республики Алтай завершились победой Олега Хорохордина (58,82 процента). Губернатором Сахалинской области становится Валерий Лимаренко (56,15 процента). И это при том, что еще несколько лет назад уровень доверия к власти в той же Калмыкии, Курганской области, Забайкальском крае был крайне низким. Теперь картина принципально иная.

Еще один глава региона — депутаты народного собрания Ингушетии большинством голосов избрали главой региона Махмуда-Али Калиматова, кандидатуру которого на эту должность предложил президент России Владимир Путин. Теперь победители принимают поздравления.

Председатель партия "Единая Россия" Дмитрий Медведев в северной столице обсудил партийные результаты и степень поддержки:

"На этапе выборов ничего не заканчивается — все только начинается. Нужно еще раз подтвердить, что люди не просто так оказали вам доверие".

На вопрос о том, помогала ли "Единая Россия", временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил: "Конечно, помогала. Да все помогали. Ну и, конечно, вместе шли, помогали очень. Спасибо вам большое за это, огромное. Я вас тоже поздравляю с хорошим результатом. Будем дальше взаимодействовать, вместе работать".

А первые оценки в штабе единороссов прозвучали сразу после появления предварительных результатов. Дмитрий Медведев заявил:

"Можно сказать, что партия "Единая Россия" сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой страны. Граждане России оказали поддержку кандидатам от нашей партии на различные должности и тем, кому мы помогали, за кого выступали".

Победители формируют планы. Легко не будет, но, главное, есть поддержка, доверие избирателей и их активность — независимо от того, кто за кого голосовал.

"Сегодня люди реально деятельно присоединяются к развитию родного края, и одно из проявлений этого деятельного участия — такое голосование", — поделился врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

"Я хочу поблагодарить всех вас за активную позицию, за то, что вы пришли голосовать. Особые слова благодарности тем людям, которые меня поддержали. Мероприятие у нас прошло на высоком уровне и я этим горжусь, потому что честность, легитимность выборов — это очень важно и значимо", — заявил врио Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Мне удалось убедить астраханцев поверить в меня и отдать свои голоса в мою поддержку. Для меня это очень большая поддержка и большая ответственность перед предстоящей впереди работой", — рассказал врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

Результаты выборов немало говорят о прочности избирательной системы в стране. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию:

"Сегодня можно уже подводить итоги. Можно твердо сказать, что они позитивные. Избирательная кампания прошла успешно. Наше избирательное законодательство, наша избирательная система еще раз прошли проверку на прочность и доказали свою состоятельность".

"Совершенно очевидно для всех, что выборы прошли в соответствии с нормами закона. И здесь есть уже первая оценка центральной избирательной комиссии. Когда речь идет об участниках избирательных кампаний, парламентские партии их оценили как, в общем-то, выборы, прошедшие в условиях конкурентности. Если появятся замечания, наверняка они прозвучат", — рассказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

О потенциале "Единой России" говорят такие цифры. В 11 из 12 заксобраниях, где партия выдвигала своих кандидатов, она получает большинство. А всего из 659 мандатов ведущая партия страны получила 436. Но конкуренция есть конкуренция. В Хабаровском крае победу на выборах в местный парламент одержали представители ЛДПР. Руководство партии, в любом случае, успехом довольно. Владимир Жириновский заявил:

"Мы рады блестящим нашим результатам в Хабаровском крае. Такого не было за всю историю новой демократии — за 30 лет. Большинство в краевой Думе. Абсолютное большинство в городской Думе Хабаровска. Мэр Комсомольска-на-Амуре. Поэтому можно смело говорить, что вот такого рода выборы, они дают шанс оппозиционным партиям получить возможность управлять какими-то территориями".

Есть успехи и у других политических сил. Например, на выборах мэра Новосибирска побеждает действующий градоначальник, коммунист Локоть. В Московской городской думе, где определять настроения явно будут самовыдвиженцы, поддерживающие мэрию столицы, немало мест тоже отойдет коммунистам. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал ситуацию:

"Я считаю, что у команды нашей и в целом московских депутатов очень много интересных тем, которые можно умно, грамотно и профессионально совместно решать в новом составе Думы. В целом москвичи показали волю, характер и грамотность в подходе к выборной кампании. Предлагаю Московской думе собраться и обсудить реальную картину. В Москве немало сделано полезного и хорошего, но столице требуется особая забота о гражданах, которым тяжело и плохо".

Выборы проходили в условиях высочайшей конкуренции.

"Мы максимально выложились в избирательной кампании, вот и результат. Мы в целом, еще раз хочу подчеркнуть, подтвердили статус парламентской партии, которая по своим параметрам занимает пока еще четвертую позицию. Уверен, что все у нас впереди. Впервые в государственном совете Татарстана тоже будет наш представитель Михеев, он по одномандатному округу прошел", — сообщил председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.

Абсолютная прозрачность — онлайн наблюдение и видеотрансляции. На электронной панели в Центризбиркоме в день голосования — все избирательные участки страны, а при малейших подозрениях результаты отменялись немедленно — правда, это единичные примеры.

"Сам по себе день голосования прошел относительно спокойно, даже по сравнению с предыдущими со всеми годами. Вообще выборы прошли в довольно спокойной атмосфере везде", — рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

За подсчетами наблюдали 160 тысяч человек. Международные эксперты, наблюдатели от политических партий, общественных организаций работали на каждом участке.



"На всех избирательных участках, которые мы посетили, процесс голосования и затем подсчета голосов были организованы в соответствии с законом. Члены избирательных комиссий моментально реагировали на любые возникающие вопросы так, чтобы электоральные права российских граждан были соблюдены", — поделился адвокат и международный наблюдатель от Швейцарии Сэми Мейер.

Специалисты уже уточнили — средняя явка по стране была выше 41 процента. Показатель дает понять: жители самых разных регионов внимательно следили за тезисами и обещаниями кандидатов и теперь рассчитывают, что результаты работы не заставят себя ждать.

К этой избирательной гонке особое внимание, ведь в 2021 году предстоят выборы в Государственную Думу. А активная подготовка к ним начнется, по сути, через год. Так что партии уже сейчас смогли оценить свои силы и сделать далеко идущие выводы.