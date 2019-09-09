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Единый день голосования - 2019 56 минут назад

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9 сентября 201921:18 Андрей Григорьев

Странные совпадения: какую роль сыграли в "день тишины" Google и Facebook

Странные совпадения: какую роль сыграли в "день тишины" Google и Facebook

Госдума намерена уже во вторник, 10 сентября, дать старт работе комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Фракции решили образовать ее в конце августа, когда, по их мнению, ряд зарубежных диппредставительств позволили себе подобное вмешательство во время несанкционированной акции в Москве. В понедельник, 9 сентября, Роскомнадзор сообщил о новых вмешательствах. Кто и как пытался повлиять на исход единого дня голосования?

"Вот очередной подвоз!" — эти кадры демонстрируются в топе Google на запрос "Нарушения на выборах в Санкт-Петербурге". На видео, которое предлагает поисковая система, якобы централизованно подвозят избирателей. Ролик обрывается, но на самом деле у него есть неожиданное продолжение:

— Вы зачем сюда приехали?

— Петь!

На избирательный участок приехал выступать хор. И таких нарушений в интернете — десятки. Большую часть из них легко опровергнуть: вот за Санкт Петербург выдают дагестанский Каспийск 16-го года — нечеткое изображение, по которому трудно определить, что происходит или это вообще постановка — ничего подобного не было.

"Дело дошло до того, что международная компания Euronews прямо в день голосования, когда любая агитация запрещена, каждые полчаса практически давала выдержки, согласны которым нужно голосовать против одной конкретной политической партии", — заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

На сайте "Карта нарушений" от общественного движения "Голос", которое финансируется правительственным агентством США по международному развитию, зафиксированы жалобы. Одна из них от 8 сентября 2019-го: "Представитель управы Бибирево Валентина Елизарова обзванивает жителей и требует отчет, голосовали ли они". 14 сентября 2014 года можно найти такую же жалобу, как и в 2012, 2018 году. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила:

"Организация "Голос", к которой все так прислушиваются, особенно за рубежами нашей родины. Наши сотрудники посидели немного и вот уличают в копировании нарушений с записи прошлых выборов. Выявлено около тридцати фактов дублирования жалоб из прошлого".

На скриншоте поискового запроса Google за 8 сентября "Выборы в Мосгордуме" видно, что выводит пользователя на сайт так называемого "Умного голосования". По сути, это политическая реклама оппозиционного проекта. В американских компаниях поясняют.

Google:

"Google не имеет политической повестки. Мы соблюдаем российское законодательство и поддерживаем ответственную политическую рекламу".

Facebook:

"Ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook".

 

"Если бы вы сравнили поисковую выдачу Яндекса и Google на одинаковые запросы — "выборы 2019", "за кого мне голосовать" и так далее — выдача была абсолютно разная ", — прокомментировал ситуацию руководитель Роскомнадзора Александр Жаров

Специальная комиссия Госдумы, которая занимается расследованием вмешательства, начала работать еще во время предвыборной кампании.

"Мы приглашали на заседание комиссии посла США в России господина Хантсмана, а также приглашали руководителя московского бюро "Немецкой волны". Они вмешивались в наши дела", — рассказал председатель специальной комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

Речь идет о том, что американское посольство на официальном сайте опубликовало маршрут несанкционированного предвыборного шествия по Москве, а "Немецкая волна" в Twitter открыто призывала к нему присоединиться.

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