Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формулы-1, немец Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду.

Экс-гонщика "Феррари" в понедельник, 9 сентября, доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой Parisien, 50-летнему Шумахеру в госпитале будет проводиться введение стволовых клеток.

Напомним, Шумахер получил травму головы в результате падения во время катания на горных лыжах в конце 2013 года. После чего впал в кому и долго выходил из этого состояния. Семья Шумахера тщательно сохраняет конфиденциальность информации о состоянии здоровья чемпиона мира.