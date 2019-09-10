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10 сентября 201900:24

Все рейсы British Airways отменены из-за массовой забастовки сотрудников

Все рейсы British Airways отменены из-за массовой забастовки сотрудников

Британские авиапутешественники возмущены отменой всех рейсов главной национальной авиакомпании. Крупнейшая за последние сто лет забастовка "Бритиш Эйрвэйс" затронула более 200 тысяч пассажиров.

Пилоты объявили, что будут бастовать двое суток, сообщает телеканал "Россия 24". Они требуют увеличения оплаты труда. Стойки регистрации "Бритиш Эйрвэйс" в лондонских аэропортах закрыты.

Авиакомпания предупредила об отмене рейсов, и это вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Одни пользователи пишут, что пилоты зарабатывают по 100 тысяч фунтов в год — больше, чем многие другие специалисты в стране. Другие поддерживают сотрудников "Бритиш Эйрвэйс" и их требования к руководству компании.

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