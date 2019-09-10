Британский парламент проголосовал против досрочных выборов

Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести в октябре текущего года досрочные выборы в парламент страны во второй раз отвергнуто Палатой общин: в ходе голосования его поддержали лишь 293 законодателя, что значительно меньше требуемого.

После глава британского правительства пообещал, что не оставит попыток добиться новой сделки с Брюсселем об условиях Brexit. По его словам, оппозиция хочет вновь отложить "развод", не считаясь с мнением тех, кто голосовал за выход страны из ЕС, передает ТАСС.

Для того, чтобы назначить внеочередные выборы, правительство должно было заручиться поддержкой 434 депутатов — двух третей от всего состава Палаты общин, что возможно лишь при поддержке со стороны оппозиции. При этом Лейбористская партия при поддержке других оппозиционных сил заявила о намерении поддержать досрочные выборы лишь после того, как Борис Джонсон попросит у Евросоюза об отсрочке Brexit, чего премьер делать не намерен.

Как сообщалось, за последнюю неделю британский премьер потерпел шесть парламентских поражений подряд. Так, на минувшей неделе оппозиция перехватила у возглавляемого им правительства контроль за парламентской повесткой дня и утвердила законопроект, призванный не допустить возможности Brexit без сделки с Евросоюзом. Утвержденный в понедельник королевой Елизаветой II и вступивший в законную силу билль обязывает британское правительство просить Евросоюз об отсрочке Brexit, если до 19 октября текущего года Лондон и Брюссель не договорятся об условиях предстоящего "развода". Также 4 сентября Палата общин отвергла первое предложение правительства о проведении досрочных выборов, а в понедельник обязала правительство обнародовать кризисные планы на случай жесткого Brexit и переписку советников кабинета министров, касающуюся планов Бориса Джонсона о приостановке работы парламента на пять недель.

После завершения голосования работа британского парламента приостановлена до 14 октября текущего года.