Артем Дзюба: не осталось команд, которые не умеют обороняться

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над командой Казахстана (1:0) в матче шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года.

"Марио – умничка. Три очка были очень важные. Вскрыть Казахстан тяжело. Когда говорят, что это легкие команды – это все от лукавого, – приводит слова Дзюбы пресс-служба РФС. – Армяне побеждают Боснию, Азербайджан играет вничью с Хорватией, Бельгия не может забить Сан-Марино 43 минуты. Не осталось команд, которые не умеют обороняться. Во втором тайме перестроились, смогли забить. Главное — это победа".

Напомним, сборная России одержала пятую победу кряду и с 15 очками занимает второе место в группе I, а Казахстан расположился на третьей строчке, имея в активе семь очков. Лидирует Бельгия (18), на четвертом месте – Кипр (7), на пятом – Шотландия (6), на шестом – Сан-Марино (0).