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10 сентября 201908:47

"Не рассчитал": Дима Билан извинился за сорванный концерт

Russian Look

Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за свое поведение на концерте.

На своей странице в Instagram он разместил 4-минутный видеоролик "с колоссальным извинением за концерт". "Я оплошал, я выступал на сцене в нетрезвом виде", — признался он. По словам певца, он уже давно ведет здоровый образ жизни, работает с диетологом. Но в Самаре "встретил друзей, выпил коньяк и совершенно не рассчитал". "Видимо, из-за отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной жуткую шутку", — рассказал Билан.

Чтобы загладить свою вину перед зрителями, он пообещал провести в ближайшее время открытый и бесплатный концерт с хорошим звуком. Также он хочет подарить городу детскую площадку и помочь местной больнице.

"Я хочу посмотреть в глаза и извиниться лично. Потому что очень люблю и уважаю вас, — сказал артист. — Я обожаю сцену и не представляю жизни без этого".

Ранее в Сети появилась запись с выступления Билана на празднике в Самаре. Певец вел себя неадекватно, кривлялся и валялся на полу. Зрители утверждают, что он не так и не спел ни одного куплета целиком. Самарцы создали петицию, в которой потребовали извинений от властей за приглашение Билана на День города. 

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