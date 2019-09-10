Морская пехота Приморья получила на вооружение модернизированные танки Т-80БВМ

Военные Приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота получили на вооружение современные танки Т-80БВМ. Технику направили во Владивосток по программе перевооружения подразделений Береговых войск Военно-морского флота. Ее доставили на место постоянной дислокации с помощью железнодорожного транспорта, сообщает ГТРК "Владивосток".

Танковые экипажи уже завершили курс необходимой теоретической и практической подготовки в учебных центре и в ближайшее время начнут обкатку новой техники на полигоне. Напомним, в прошлом году новое подразделение танков Т-80БВМ на базе соединения морской пехоты открылось на Камчатке. За это время боевые машины успели поучаствовать в ряде учений, провести боевые стрельбы и показать высочайшую эффективность.

Напомним, Т-80БВМ является российской модернизацией танка Т-80БВ, разработанной ОАО "Омсктрансмаш". Обновленная версия имеет многоканальный прицел наводчик "Сосна-У", который включает в себя дальномерный, тепловизионный и визирный каналы, а также систему управления движением ракет. На танк установлен усовершенствованный газотурбинный двигатель ГТД-125, 125-милиметровая пушка 2А46М-4, электромеханический стабилизатор вооружения нового поколения 2Э58 и прибор ночного видения ТВН-5. Его боевая масса составляет 46 тонн.

Для повышения командной управляемости в танк установлена ультракоротковолновая радиостанция Р-168-25У-2 "Акведук" и уменьшен расхода топлива. Также в данной модели автомат заряжания доработан с учетом размещения БПС С-1 и С-2. Для защиты от огня противника Т-80БВМ получил комплекс модульной динамической защиты "Реликт" и противокумулятивные решётчатые экраны. С прошлого года на машины начали устанавливать комплексы активной защиты "Арена-М".