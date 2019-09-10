Новый рекорд России: силач из Перми сдвинул 30 тонн

Новый рекорд России: силач из Перми сдвинул 30-тонный автопоезд. 21-летнему Борису Харламову удалось сделать практически невозможное: протащить на себе две многотонные машины "МАЗ". Об этом сообщает ГТРК "Пермь".

Большегрузы были соединены друг с другом. Спортсмен смог сдвинуть их почти на рекордные пять метров — четыре метра 75 см. Результат уже зафиксировали представители Ассоциации российских силачей. Вскоре имя пермского атлета занесут в отечественную Книгу рекордов. Борис Харламов справился с многотонным грузом примерно за полминуты. По словам, самого спортсмена, таким образом, ему хотелось привлечь больше внимание к спорту, здоровому образу жизни. Хотя признается — было очень тяжело.

Кстати, силач уже пытался поставить рекорд — год назад ему удалось сдвинуть ракетную установку "Смерч". К сожалению, ее колеса тогда не сделали полный оборот, поэтому рекорд не был зафиксирован.