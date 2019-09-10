Основатель Alibaba покинул пост председателя совета директоров

Основатель китайской Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров компании.

По данным Bloomberg, теперь эту должность займет Дэниэл Чжан. Сейчас он генеральный директор крупнейшего интернет-ретейлера в Поднебесной.

По мнению экспертов, Джек Ма по-прежнему будет играть важную роль в работе компании. Ровно год назад, 10 сентября 2018 года, основатель Alibaba объявил о планах уйти в отставку и обещание сдержал, передает "Россия 24".