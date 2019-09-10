"Повезло Самаре разом": Шнур подбодрил Билана после его выступления "под градусом"

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров после критики в Сети и СМИ выступления Димы Билана в Самаре, на Дне города, опубликовал в своем "Инстаграме" стишок в поддержку певца.

"Повезло Самаре разом,

Наблюдать, как Д. Билан,

В зюзю пьяный вертит тазом..."

Шнуров советует Билану наплевать на тех, кто "заходятся от злобы, комментарии жуя".

Далее, используя, как обычно, ненормативную лексику, Шнур пишет, что если бы Билан выступал трезвым, то об этом концерте никто не узнал, а так он попал в топ новостей, "что хорошо".

Накануне Дима Билан подвергся критике за свое неадекватное выступление на празднике в Самаре: на сцене он кривлялся и валялся на полу, при этом зрители утверждали, что артист не спел ни одного куплета целиком.

Позже Дима Билан в своем "Инстаграме" публично извинился за это свое выступление, отметив, что обычно ведет трезвый и здоровый образ жизни, но перед выступлением встретил друзей, немного выпил с ними, но не рассчитал силы.

Чтобы загладить свою вину перед самарцами, певец пообещал уже в ближайшее время выступить с бесплатным открытым концертом, подарить городу детскую площадку и оказать помощь местной больнице.