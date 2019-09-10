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10 сентября 201913:17

Томские ученые с помощью нового метода оценят состояние мозга при болезни Паркинсона

ГТРК "Томск"

Ученые Томского государственного университета вместе с коллегами из СибГМУ собираются внедрить новый способ исследования повреждений головного мозга при болезни Паркинсона. Для этого нейробилологи будут проводить анализ состояния миелина, который является основным веществом оболочки нервных волокон. От него зависит правильность передачи импульсов между нейронами.

Как сообщили ГТРК "Томск" пресс-службе ТГУ, для оценки степени повреждения нервных оболочек нейробиологи применят уникальный неинвазивный метод, который был разработан под руководством лаборатории нейробиологии, профессора ТГУ и Университета Вашингтона Василия Ярных.

"В основе методики лежит специальная математическая обработка данных МРТ, с помощью которой можно построить карты миелина и произвести его количественную оценку. Благодаря данному способу мы сможем получить дополнительную диагностическую информацию о пациентах с целым спектром тяжелых заболеваний, основной причиной которых является разрушение миелиновой оболочки нейронов или демиелинизация", – пояснила завлабораторией нейробиологии НИИ ББ ТГУ Марина Ходанович.

В этом году томские нейробиологи первыми в мире начали использовать новый инструмент, позволяющий оценить выраженность патологических изменений в оболочках нервных волокон у страдающих болезнью Паркинсона. К исследованиию также присоединятся специалисты СибГМУ и НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАН. Отбор пациентов проведут новосибирские эксперты.

Все МРТ-исследования будут проводиться на базе Научно-исследовательского института онкологии Томского НИМЦ и Научно-исследовательского института онкологии физиологии и фундаментальной медицины СО РАН. Следующим этапом станет обработка МРТ-изображений, после чего будет получена MPF-карта миелина в головном мозге. Она позволит нейробиологам оценить количество миелина и состояние оболочек нейронов при болезни Паркинсона.

В рамках исследования ученые планируют получить дополнительную информацию, которая поможет уточнить диагноз и выбрать нужную тактику лечения, а также лучше понять специфику развития патологических процессов, из-за которых человек полностью утрачивает дееспособность.

Следует отметить, что методика разработана в рамках проектов Российского научного фонда и госзадания Министерства образования и науки РФ. В настоящий момент она уже используется в нескольких российских медицинских центрах и клиниках. Совместно с клиницистами Российского национального исследовательского медицинского университета проводится МРТ-исследование пациентов после перенесенного инсульта. С помощью MPF-карт ученые отслеживают состояние нервных оболочек в головном мозге больных в острый период и по истечении какого-то времени. Раньше подобный мониторинг было невозможно произвести из-за отсутствия неинвазивных методов количественной оценки содержания миелина.

"Важно определить, как происходит процесс восстановления, исследовать, как идет миграция молодых нервных клеток, которые замещают погибшие нейроны. Большинство пациентов восстанавливается крайне медленно. Нужно провести разграничение зон с положительной динамикой и тех, где таковая отсутствует. Может быть, новые данные о процессе нейрогенеза помогут в создании подходов, позволяющих ускорить реабилитацию пациентов, пострадавших от этой "сосудистой катастрофы",  – заявила Марина Ходанович.

Результаты нескольких проектов уже доказали эффективность данного подхода. Например, научные сотрудники исследовали достоверность метода на крысах с моделью инсульта. Проанализировав в динамике изменение количества миелина, нейробиологи получили подробные данные о гибели нейронов, о том, как нарастает воспаление и разрушается миелин. По итогам можно судить о правильности выводов ученых.
Текст: ГТРК "Томск"

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