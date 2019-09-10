У Мемориального музея обороны и блокады в Петербурге зажгли сотни свечей. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Акция памяти о самых страшных 900 днях в истории города прошла накануне, 9 сентября, в Соляном переулке. Здесь собрались те, для кого блокада навсегда осталась в памяти, те, кто участвовал в освобождении города.

У недавно возобновившего свою работу музея состоялся концерт-реквием "Город помнит — город живет!" В нем приняли участие певцы и артисты, в том числе Мариинского театра. Прозвучали произведения Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского, а также стихотворения Ольги Берггольц и Александра Кушнера, посвященные великому городу.