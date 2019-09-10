Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

Концерт-открытие XVII сезона Дома музыки и юбилейного X Московского музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" состоится в Светлановском зале ММДМ 23 сентября 2019 года. В исполнении Дениса Мацуева, Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России прозвучат сочинения Чайковского и Рахманинова.

Новый концертный сезон Дома музыки откроет юбилейный, десятый, Московский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" – один из самых ярких и значимых музыкальных проектов столицы. Международный форум экстра-класса неизменно вызывает огромный интерес у слушателей, являясь местом встреч с музыкантами мирового масштаба. По уже сложившейся традиции главной площадкой фестиваля, который продлится до 28 декабря, станет Светлановский зал Дома музыки.

На концерте-открытии 23 сентября выдающийся скрипач и дирижер, президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков выступит в тандеме со своим постоянным творческим партнером Денисом Мацуевым. Самый титулованный, востребованный и любимый публикой российский пианист в первом отделении исполнит сольную партию в Концерте № 2 для фортепиано с оркестром Чайковского. Во втором отделении прозвучит Симфония № 2 Рахманинова в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.

В XVII концертном сезоне гостей Дома музыки ожидает множество ярких концертов, спектаклей, программ для детской аудитории. Знаковым событием начала творческого года станет юбилейный концерт "Владимир Спиваков. Автопортрет". Блистательные музыканты – корифеи мирового музыкального искусства и восходящие звезды – соберутся поздравить маэстро 28 сентября. Режиссером праздничного вечера выступит Кирилл Серебренников.

Серия концертов нового сезона будет приурочена к празднованию 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и солисты из разных стран – скрипач Даниэль Лозакович, пианисты Джон Лилл, Александр Романовский и Анна Цыбулева – исполнят скрипичный и все фортепианные концерты Бетховена. 3 ноября английский пианист Фредди Кемпф откроет абонемент, посвященный фортепианным сонатам композитора.

Один из самых популярных циклов "Органисты великих соборов" в новом сезоне продолжит титульный органист Собора Нотр-Дам в Турне Этьен Валан (Бельгия). 25 сентября в его исполнении прозвучат сочинения Баха, Генделя и Мусоргского.

Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" откроет новый цикл AmaDeus, посвященный творчеству Моцарта, в Светлановском зале ММДМ 10 октября.

Традиционный цикл "Джазовый Олимп" начнется концертом прославленного французского аккордеониста Ришара Гальяно 2 ноября. На протяжении сезона любителей джаза ждут встречи с известными ансамблями и именитыми джазменами, среди которых Брэнфорд Марсалис (США), Аарон Майерс (США), Анатолий Кролл, Игорь Бриль и многие другие.