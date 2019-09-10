Зеленский не собирается закрывать никакие СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никакие телеканалы закрывать не будет.

"Я лично за свободу слова. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права и не имею полномочий", — заявил он во время встречи с журналистами. Трансляцию мероприятия вел телеканал "112 Украина".

5 сентября Национальный совет Украины по ТВ решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. В июне Генпрокуратура Украины завела на NewsOne уголовное дело по статье о финансировании терроризма за намерение вместе с российским телеканалом "Россия 1" провести телемост Москва-Киев. Журналистам канала и их семьям стали поступают угрозы. В итоге NewsOne от участия в проекте отказался, однако программа "Надо поговорить" все равно состоялась в эфире телеканала "Россия 1".

В защиту телеканала NewsOne выступил глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич. По его мнению, вокруг этого СМИ сложилась политически ангажированная ситуация.

Лидер партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрий Бойко призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета Украины по ТВ лишить NewsOne лицензии.