Прокуратура Болгарии обвинила главу "Русофилов" в шпионаже

В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.

Как сообщил глава прокуратуры Сотир Цацаров, пока расследование в отношении Николая Малинова по подозрению в шпионаже продолжается. По данным следствия, он собирал данные о болгарской внешней политике и не только в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований.

Малинов освобожден из под ареста под залог в 50 тысяч левов (более 28 тысяч долларов) и подписку о невыезде.

Цацаров также рассказал, что на 10 лет запрещен въезд на территорию Болгарии бывшему директору Российского института стратегических исследований генералу Леониду Решетникову.

В прокуратуре отметили, что усилия Малинова якобы были направлены на обеспечение деятельности неправительственных организаций, создание интернет-сайтов и своего телеканала, которые можно было бы использоваться для политического давления.