Прокурор Дагестана занял аналогичную должность в Москве

На пятилетний срок прокурором Москвы назначен госсоветник второго класса Денис Попов. Назначение подписал президент России Владимир Путин. До этого Денис Попов был прокурором Дагестана.

Денис Попов родился 12 января 1972 года в Свердловске, напоминает официальный сайт Генпрокуратуры России. Первое его место работы — медрегистратор поликлиники Московского городского врачебно-физкультурного диспансера №1 Москвы. Затем работал тренером, руководил подростковой секцией "Стимул".

В 2000 году Денис Попов окончил юрфак Российской правовой академии. После этого он начал службу в прокуратуре, где прошел путь от помощника прокурора Центрального административного округа Москвы до первого заместителя прокурора Тульской области в 2012 году. С 2015 по 2018 годы Попов был прокурором Хакасии. А 10 февраля 2018 года был назначен прокурором Дагестана на 5 лет.

Предыдущий московский прокурор Владимир Чуриков подал в отставку после трех лет работы 29 декабря 2018 года. Чуриков сменил Сергея Куденеева, который попался на коррупции.