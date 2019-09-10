Супруга Виктора Бута рассказала, когда состоится их первое свидание

Супруга россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, прибыла в США, чтобы увидеться с ним впервые за 7 лет с момента вынесения приговора. Алла Бут рассказала журналистам, что первое свидание состоится на следующей неделе.

По словам супруги, условия содержания в тюрьме тяжелые, Виктор много болеет и плохо питается, сообщает телеканал "Россия 24".

"Виктор пользуется весной газоном как своим огородом, ест какие-то съедобные травы, чтобы пополнить свой баланс витаминами. Потому что понятно, что при таких сроках заключения и при таком питании вряд ли кто-то через 5-6 лет останется здоровым. А люди находятся там в тюрьме от 15 лет и до пожизненного", — поделилась Алла Бут.

Кроме того, супруга рассказала, что государственный департамент США пошел навстречу запросу из посольства в Вашингтоне и разрешил семье Виктора два дополнительных свидания в тюрьме Марион в штате Иллинойс. Алла Бут отметила, что они выбрали среду (11 сентября) и четверг (12 сентября) по четыре часа. Жена Виктора также рассказала, что свидания на общих основаниях будут проводиться по субботам и воскресеньям, сообщает РИА Новости.

Алла Бут сообщила, что российские власти предлагали США обменять ее супруга на отбывающих наказание в России американцев. По словам жены Виктора, предлагали 14 или 15 человек, но американская сторона ответила отказом, пояснив, что эти граждане "мало им интересны", сообщает ТАСС.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Вашингтон считает террористической. После экстрадиции в США Бута приговорили к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Сам он отвергает все обвинения.