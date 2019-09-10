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10 сентября 201923:05 Денис Давыдов

Шпион против Трампа: на американской кухне подогрели байку о русском вмешательстве

Шпион против Трампа: на американской кухне подогрели байку о русском вмешательстве

Действительно работал в администрации Кремля, но был уволен еще несколько лет назад. Да и должность занимал такую, что она не подразумевала контактов с первыми лицами и каких-либо совещаний с ними. Так Дмитрий Песков отозвался об Олеге Смоленкове. Это тот человек, которого американские СМИ, со ссылкой на некие источники в ЦРУ, вдруг записали в агенты американской разведки. Все это, разумеется, под уже давно прокисшим соусом слухов о связях Дональда Трампа с Россией, российском вмешательстве в президентские выборы и необходимости противодействовать Москве. Слухи решили реанимировать в экзотической форме.

Штаб-квартира CNN в Атланте в этой шпионской истории напоминает гигантскую микроволновку. На подогревание остывшей лапши, которую американский телезритель лишь недавно снял с ушей после публикации доклада спецпрокурора Мюллера, брошены лучшие творческие силы. Графические редакторы не жалеют тревожного красного.

"Президент США — сам находка для врага, и потому ЦРУ якобы из-за Трампа пришлось эвакуировать из России едва ли не самого ценного своего информатора", — передают здесь breaking news.

За год с небольшим до выборов такая мысль, вбиваемая в головы американских избирателей, выглядит как попытка вдохнуть жизнь в омертвевшую байку о русском вмешательстве. Ну или хотя бы зайти на эту приевшуюся тему с неожиданной стороны.

"Сразу несколько чиновников администрации Трампа, непосредственно знакомые с ходом дела, рассказали мне о до сего момента неизвестной публике тайной операции. Она была организована в 2017 году. И тогда США успешно вывезли из России одного из своих самых высокопоставленных тайных информаторов внутри российского правительства. Источник, непосредственно участвовавший в обсуждении операции, поведал, что одной из причин эвакуации информатора стали опасения, что президент Трамп и члены его администрации неоднократно проявляли небрежность по отношению к засекреченным разведданным, что могло привести к раскрытию агента", — заявил главный корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности Джим Шутто.

Якобы сильно занервничали американцы в мае 2017 года, когда министру иностранных дел Сергею Лаврову и тогдашнему послу России Сергею Кисляку президент США передал секретные сведения по ИГИЛ (организация запрещена в России как террористическая), которые Штаты получили от Израиля. Американская разведка призадумалась: вдруг Трамп еще чего лишнего взболтнет? И чтобы не подставлять информатора, решили срочно его вызволять. В ЦРУ подобной трактовке событий сильно удивились.

"Сообщение CNN о том, что ЦРУ принимает решения о жизни или смерти, основанные на чем-то другом, кроме объективного анализа, является просто ложным. Предположение о том, что неосторожное обращение президента с самой чувствительной разведывательной информацией в стране, к которой он имеет доступ каждый день, привело к предполагаемой операции по выводу агента, является неточным", — отреагировало на это ЦРУ.

Заявление спецслужбы американские журналисты, конечно, пропустили мимо ушей. Мол, там у себя в Лэнгли они с Трампом теперь заодно. Лучше пытать его лично.

"Как вы можете прокомментировать новости о том, что вы выдали секретную информацию России?" – спросили Трампа в Белом доме журналисты.

"Ничего об это не знаю. Как видите, ЦРУ выполнили в данной случае прекрасную работу, что бы не сказали на эту тему в ЦРУ, я их поддерживаю. Но сам я ничего не знаю", — открестился 45-й президент США Дональд Трамп.

Впрочем, все это информационный гарнир. На десерт аудитории пытаются скормить самое вкусное — агента в Кремле Вашингтон потерял потому, что у Москвы появился куда более ценный агент. Свой человек в Овальном кабинете!

"Как я уже говорил, в стенах Кремля ни разу не было агента ЦРУ или какой-либо другой американской спецслужбы. Я уверен, что все так и есть, а этот человек, возможно, просто пришел в одно из наших посольств. Так что нам просто очень повезло, что он оказался у нас. Он терпеливо поднимался по карьерной лестнице и получил назначение в Кремль. Кстати говоря, он первым сказал: "Послушайте, русские вмешиваются в выборы на стороне Трампа". Это колоссальный провал, и мы, по сути, теперь вынуждены читать между строк. В Москве мы, по большому счету, ослепли", — сокрушается бывший офицер ЦРУ Роберт Бэр.

- Выживет ли этот человек? Мы все помним дело Сергея Скрипаля. В таких случаях русские редко когда пускают дело на самотек. Опасаетесь ли вы за безопасность этого человека? – интересуется интервьюер.

"У нас есть поговорка, что КГБ хвостов не оставляет", — сгущает тучи американский писатель Роберт Бэр.

Тут отставник, желавший понравиться ведущему, конечно, махнул лишнего. Шпион, которому пришлось выйти вон, жив-здоров. Известно даже имя. Олег Смоленков неплохо себя чувствует в благополучных интерьерах дома почти за миллион долларов в штате Вирджиния. Живет там под своим именем, с женой и детьми. В июне 2017 года они выехали на отпуск в Черногорию, а оттуда их ЦРУ якобы эвакуировало в США. В Кремле призвали не преувеличивать значения произошедшего. Не того полета была птица, подавшаяся на Запад.

"Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен. Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей. Это единственное, что я вам могу сказать, иной информацией я не располагаю. Эта должность не предусматривает вообще как таковых контактов с президентом", — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Но даже до министерского уровня Смоленкову, судя уже по словам Сергея Лаврова, было далеко. Как-то не запомнился он на Смоленской площади.

"Насчет этого гражданина, как я понимаю, сегодня был сделан комментарий пресс-службы Кремля. Я его никогда не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями, и слухи я не хочу комментировать", — отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Но в CNN решили давить до конца. Очередной вброс уже крутится в круглосуточном эфире. Трамп, ошеломляет либеральное американское телевидение, оказывается, вообще против использования агентов во враждебных США странах. Шпионов он якобы считает людьми ненадежными. Они просто вредят его личным отношениям с лидерами. Ну, и как вообще верить тем, кто продает свои собственные страны?

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